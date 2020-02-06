Слуцкий прокомментировал новость об интересе «Рубина» к Кокорину Нападающий тренируется вместе с «Зенитом-2».

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий звонил Александру Кокорину, и они обсудили возможность перехода нападающего «Зенита» в казанский клуб.

В интервью «БИЗНЕС Online» Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к 28-летнему футболисту:

- Леонид Викторович, последние два дня появлялась информация об интересе к Кокорину. Она соответствует действительности?

- Мне нечего добавить (смеется). Конечно, нет.

Отказавшись от перехода на правах аренды в ФК «Сочи», Кокорин был переведен в «Зенит-2» и отправился вместе со второй командой питерского клуба на сбор в Турцию.