Александр Фетисов: Не сомневаемся, что новички клуба принесут пользу «Крыльям» уже этой весной Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов поделился мнением о зимних трансферах самарской команды.

- Этой зимой наш клуб пополнили четыре новых футболиста. Полузащитники Денис Попович и Сергей Иванов, которые могут сыграть и на острие атаки, вратарь Евгений Фролов и защитник Мехди Зеффан, который также может выступить на позиции полузащитника. И мы не сомневаемся, что каждый из них принесет пользу «Крыльям» уже этой весной, - приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, после 19 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают 15-ю строчку турнирной таблице российской премьер-лиги.