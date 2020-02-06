Семин о новом контракте Чорлуки: Опережать события не будем Защитник сборной Хорватии выступает за «Локомотив» с 2012 года.

В СМИ появились сообщения о том, что хорватский защитник Ведран Чорлука готов продлить контракт с «Локомотивом» по схеме 1+1 и согласился на понижение своей зарплаты в два раза. Эту информацию прокомментировал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

«Я не знаю, продлит ли Чорлука контракт с «Локомотивом», – заявил Юрий Павлович в интервью Sport24.ru – Был бы я рад, если б он остался еще на пару лет в клубе? Не готов ответить на этот вопрос. Опережать события не будем».

Чорлука играет за «Локомотив» с июня 2012 года. На его счету 201 матч и восемь голов в составе железнодорожников. В нынешнем сезоне 34-летний защитник сыграл 25 матчей с учетом всех турниров. Его действующий контракт заканчивается 30 июня.