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06 февраля 2020 19:20ФутболШарафудинов Виктор

«Оренбург» обыграл «Спартак» из Юрмалы

Клуб РПЛ проводит второй зимний сбор в турецком Белеке.

ФК «Оренбург» провел контрольный матч против латвийской команды «Спартак» из города Юрмала. Команда РПЛ добилась победы со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 19-й минуте Джордже Деспотович.

«Оренбург» находится на 14-м месте в чемпионате России, набрав 19 очков в 18 матчах. «Спартак» в прошлом году занял пятое место в чемпионате Латвии.

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