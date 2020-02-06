«Оренбург» обыграл «Спартак» из Юрмалы

ФК «Оренбург» провел контрольный матч против латвийской команды «Спартак» из города Юрмала. Команда РПЛ добилась победы со счетом 1:0.
Единственный гол забил на 19-й минуте Джордже Деспотович.
«Оренбург» находится на 14-м месте в чемпионате России, набрав 19 очков в 18 матчах. «Спартак» в прошлом году занял пятое место в чемпионате Латвии.
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