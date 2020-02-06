Леонид Слуцкий – о матче с «Войводиной»: Счет крупный, но качество игры было очень среднее Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Войводиной» (3:0).

– Был сильный ветер, а ветер – это самое худшее, что может быть для игры в футбол. Поэтому не все получалось. Какими-то эпизодами что-то получалось, что-то понравилось, какими-то эпизодами что-то не понравилось.

Счет обманчив, потому что у нас особенно на первом сборе были игры высокие по качеству, но там преимущество в счете не отражало преимущество на поле. А сегодня счет крупный, но на самом деле качество игры было очень среднее, - передает слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.

Добавим, что 9 февраля в завершение своего второго зимнего сбора «Рубин» проведет товарищеский матч со «Спартаком» из Юрмалы.