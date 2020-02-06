Черышев тренируется в общей группе игроков «Валенсии» (фото) Российский полузащитник не играл с 19 января.

Полузащитник сборной России Денис Черышев восстановился от повреждения мышцы задней поверхности бедра и приступил к тренировкам в общей группе игроков «Валенсии». Испанский клуб в своем твиттере опубликовал фотографию Дениса, сделанные на сегодняшнем тренировочном занятии.

Черышев получил травму 19 января в выездном матче чемпионата Испании против «Мальорки» (1:4) и был заменен на 44-й минуте.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего россиянина 1 гол и 1 результативная передача в 11 матчах испанской примеры.

В субботу 8 февраля «Валенсия» сыграет на выезде против «Хетафе». После 22 туров команда Альберта Селадеса занимает пятое место в чемпионате Испании, набрав 27 очков.