Сергей Семак: Игра против «Сабуртало» получилась боевая, интенсивная - то, что нужно на сборах Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги контрольного матча против «Сабуртало» (4:0).

- Всем доволен - хорошую практику получили все игроки, молодежь сыграла, все задачи выполнили. Игра получилась боевая, интенсивная - то, что нужно на сборах. Сегодня у нас был хороший спарринг-партнер, и хорошо, что мы победили. Будем готовиться дальше.

- На сборах тренеры часто экспериментируют с тактикой. Сегодня вы играли по схеме 4-4-2. Нет ли мысли перейти на другую?

- Мы отталкиваемся от тех игроков, которые есть. Основной состав мы будем наигрывать позже, сейчас решаем другие задачи: просматриваем связки и пока не экспериментируем с тактическими построениями, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что 9 февраля «Зенит» проведет в Испании товарищеский матч против московского ЦСКА.