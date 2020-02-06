Сергей Семак: Надеемся на то, что Ригони поможет «Зениту» в заключительной части сезона Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – о возвращении в команду аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони.

- Ригони вернулся из аренды. Чья это инициатива? Связано ли это с уходом Мака?

- Да, это связано с уходом Мака. Роберт ушел, его позиция освободилась. У него заканчивался контракт, а ему нужна игровая практика, здесь все понятно. У нас была возможность вернуть Ригони, и мы ей воспользовались.

- Второй год подряд «Зенит» отзывает аренду Ригони. Как на это отреагировал сам футболист и «Сампдория»?

- Футболистам всегда хочется играть и получать больше игровой практики. Ригони уходил от нас именно за этим и в этом, и в прошлом году. Но не всегда все складывается так, как хочется нам или футболистам. Мы рады его возвращению и надеемся на то, что он поможет нам в заключительной части сезона, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 1 февраля стал известно, что «Зенит» досрочно вернул аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони из аренды в итальянской «Сампдории».