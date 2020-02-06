Василий Кикнадзе: «Локомотив» не начинал переговоров с Чорлукой о новом контракте Генеральный директор команды Василий Кикнадзе опроверг информацию о переговорах по новому соглашению с защитником команды Ведраном Чорлукой.

- Мы будем счастливы заключить новое соглашение с нашим капитаном. Ведран в команде с 2012 года, и все это время мы восхищаемся его игровыми и человеческими качествами. Однако информация о достигнутых договоренностях пусть останется на совести опубликовавших, так как переговоры еще не начались, - приводит слова Кикнадзе ТАСС.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 34-летний хорват согласовал условия нового контракта с московским клубом.