Пике - после вылета «Барселоны» из Кубка Испании: И после поражений нужно отмечать позитивные вещи

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение команды от «Атлетика» в Кубке Испании.
«Это трудно, потому что «Барселона» выбыла из турнира, но есть ощущение, что мы сделали шаг вперед. Если будем играть, как сегодня, в большинстве случаев будем выигрывать. Даже после поражений нужно отмечать позитивные вещи», - цитирует Mundo Deportivo Пике.
Напомним, футболисты «Барселоны» проиграли «Атлетику» в гостевом матче 1/4 финала Кубка Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Иньяки Уильямс (90+3).
Добавим, что ранее в 1/2 финала турнира вышел «Реал Сосьедад», обыгравший в гостях мадридский «Реал» (4:3). Также участие полуфинале себе обеспечили «Мирандес» и «Гранада».
9 февраля в рамках чемпионата Испании «Барса» сыграет в гостях против «Бетиса».
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