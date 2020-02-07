Пике - после вылета «Барселоны» из Кубка Испании: И после поражений нужно отмечать позитивные вещи Каталонцы проиграли «Атлетику».

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение команды от «Атлетика» в Кубке Испании.

«Это трудно, потому что «Барселона» выбыла из турнира, но есть ощущение, что мы сделали шаг вперед. Если будем играть, как сегодня, в большинстве случаев будем выигрывать. Даже после поражений нужно отмечать позитивные вещи», - цитирует Mundo Deportivo Пике.

Напомним, футболисты «Барселоны» проиграли «Атлетику» в гостевом матче 1/4 финала Кубка Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Иньяки Уильямс (90+3).

Добавим, что ранее в 1/2 финала турнира вышел «Реал Сосьедад», обыгравший в гостях мадридский «Реал» (4:3). Также участие полуфинале себе обеспечили «Мирандес» и «Гранада».

9 февраля в рамках чемпионата Испании «Барса» сыграет в гостях против «Бетиса».