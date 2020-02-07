Гильермо Амор – о конфликте Месси и Абидаля: Все разрешилось внутри клуба Аргентинцу не понравились высказывания француза в прессе.

Директор «Барселоны» Гильермо Амор высказался о разногласиях между форвардом Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем.

«В среду президент (Жозеп Бартомеу) обсудил ситуацию с Лео и Эриком, – приводит Marca слова Амора. – И все разрешилось внутри клуба. Мы здесь все, чтобы работать и быть сплоченными, особенно когда что-то идет не так. Никто не может ставить себя выше клуба. Вместе мы своего добьемся. Теперь все в порядке».

Отметим, что обсуждая в интервью отставку бывшего главного тренера Эрнесто Вальверде, Абидаль обвинил игроков в том, что они недостаточно работали. Эти слова не понравились Месси: в своем инстаграме аргентинец призвал француза также взять на себя ответственность.