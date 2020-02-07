Майкл Оуэн: Игроки «МЮ» на тренировках выглядели как животные, которые хотят побеждать любой ценой Нападающий сыграл за «Манчестер» 52 матча.

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн вспомнил, как проходили тренировки в команде Алекса Фергюсона.

«Каждый раз, когда выходил на тренировку с игроками «Юнайтед», я чувствовал у них менталитет победителя. Казалось, что они никому не могут проиграть. Они могли буквально убить друг друга. Игроки были большими товарищами, но на тренировках могло произойти все что угодно, они выглядели как животные, которые хотят побеждать всегда и любой ценой», - приводит слова Оуэна Daily Mail.

Напомним, Оуэн выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2012 года. За это время он сыграл 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

В составе «МЮ» форвард выиграл чемпионат Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок страны.

В текущем сезоне «Юнайтед» занимают седьмое место в турнирной таблице. После 25 туров в активе команды 35 очков. В последних пяти матчах «Манчестер» одержал лишь одну победу.

18 февраля «МЮ» сыграет в гостях против «Челси».