Новый контракт Дибалы будет рассчитан до 2025 года Об этом сообщает Tuttosport.

«Ювентус» близок к продлению контракта с аргентинским форвардом Пауло Дибалой.

Согласно источнику, 26-летний футболист согласился продлить контракт с клубом до 2025 года. По слухам, чемпион Италии повысит его зарплату до 10 млн евро.

Напомним, форвард перебрался в Турин летом 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей, забил 11 голов и отдал 11 голевых передач.