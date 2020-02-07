Новый контракт Дибалы будет рассчитан до 2025 года - Советский спорт
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07 февраля 2020 13:02ФутболГичунцев Артур

Новый контракт Дибалы будет рассчитан до 2025 года

Об этом сообщает Tuttosport.

«Ювентус» близок к продлению контракта с аргентинским форвардом Пауло Дибалой.

Согласно источнику, 26-летний футболист согласился продлить контракт с клубом до 2025 года. По слухам, чемпион Италии повысит его зарплату до 10 млн евро.

Напомним, форвард перебрался в Турин летом 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей, забил 11 голов и отдал 11 голевых передач.

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