Агуэро признан лучшим игроком АПЛ в январе Аргентинец забил шесть голов в первом месяце 2020 года.

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признан лучшим игроком премьер-лиги в январе, сообщает официальный твиттер лиги.

31-летний аргентинец провел четыре матча в первом месяце 2020 года и забил шест голов, в том числе три – в ворота «Астон Виллы». Этот хет-трик стал для Агуэро 12-м в чемпионате, что позволило ему побить рекорд Алана Ширера. Кроме того, нападающий стал лучшим бомбардиром-легионером в истории АПЛ, опередив француза Тьерри Анри. Всего в нынешнем сезоне Агуэро забил 21 гол в 25 матчах во всех турнирах.

Six goals ✅

Two record-breaking landmarks ✅



🔵 @aguerosergiokun is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for January 🎉#PLAwards pic.twitter.com/Wjtw2WMHhA — Premier League (@premierleague) February 7, 2020

Отметим, что «Манчестер Сити» одержал в январе три победы в чемпионате (над «Эвертоном» – 2:1, «Астон Виллой» – 6:1 и «Шеффилд Юнайтед» – 1:0) при одной ничьей (с Кристал Пэлас» – 2:2) и одном поражении (от «Тоттенхэма» – 0:2).