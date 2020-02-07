Агуэро признан лучшим игроком АПЛ в январе

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признан лучшим игроком премьер-лиги в январе, сообщает официальный твиттер лиги.
31-летний аргентинец провел четыре матча в первом месяце 2020 года и забил шест голов, в том числе три – в ворота «Астон Виллы». Этот хет-трик стал для Агуэро 12-м в чемпионате, что позволило ему побить рекорд Алана Ширера. Кроме того, нападающий стал лучшим бомбардиром-легионером в истории АПЛ, опередив француза Тьерри Анри. Всего в нынешнем сезоне Агуэро забил 21 гол в 25 матчах во всех турнирах.
Отметим, что «Манчестер Сити» одержал в январе три победы в чемпионате (над «Эвертоном» – 2:1, «Астон Виллой» – 6:1 и «Шеффилд Юнайтед» – 1:0) при одной ничьей (с Кристал Пэлас» – 2:2) и одном поражении (от «Тоттенхэма» – 0:2).
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