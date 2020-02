Агуэро признан лучшим игроком АПЛ в январе

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признан лучшим игроком премьер-лиги в январе, сообщает официальный твиттер лиги.

31-летний аргентинец провел четыре матча в первом месяце 2020 года и забил шест голов, в том числе три – в ворота «Астон Виллы». Этот хет-трик стал для Агуэро 12-м в чемпионате, что позволило ему побить рекорд Алана Ширера. Кроме того, нападающий стал лучшим бомбардиром-легионером в истории АПЛ, опередив француза Тьерри Анри. Всего в нынешнем сезоне Агуэро забил 21 гол в 25 матчах во всех турнирах.

Six goals ✅

Two record-breaking landmarks ✅



🔵 @aguerosergiokun is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for January 🎉#PLAwards pic.twitter.com/Wjtw2WMHhA