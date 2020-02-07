«Барселона» хочет продать Коутиньо за 80 млн евро В данный момент бразилец играет за «Баварию» на правах аренды.

El Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» готова рассмотреть варианты с продажей бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо. Чемпион Испании хотел бы выручить 80 миллионов евро.

В августе прошлого года Коутиньо на один сезон арендовала мюнхенская «Бавария», заплатив каталонцам 8,5 млн евро. Хотя в нынешнем сезоне 27-летний бразилец в 18 матчах бундеслиге забил 6 голов и сделал 6 результативных передач самый титулованный клуб Германии не намерен летом выкупать его трансфер.

В британсках СМИ различные эксперты, включая бывшего игрока сборной Англии Стива Макманамана, заявляли, что вариант с возвращением Коутиньо стоит рассмотреть «Ливерпулю».

Напомним, что до перехода в «Барселону» в январе 2018 года Филиппе в течение пяти лет выступал за мерсисайдцев. Каталонцы заплатили «Ливерпулю» целых 145 миллионов евро, однако трансфер не оправдал ожиданий.