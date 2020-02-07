Ривалдо: У Месси были основания злится на Абидаля Бывший футболист «Барселоны» прокомментировал ситуацию в каталонском клубе.

Выступавший за «Барселоны» с 1997 по 2002 годы Ривалдо заявил, что понимает причины, побудившие Лионеля Месси подвергнуть публичной критике спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля.

«У Месси были все основания злится на Абидаля, – заявил бывший игрок сборной Бразилии в интервью газета Marca. – Абидаль пожаловался на профессионализм некоторых игроков и при этом не назвал ни одного имения. Такое заявление очернило всю команду. Со стороны судить трудно, но мне кажется Месси всего лишь пытался защитить всех игроков «Барселоны», а также самого себя и свою репутацию.

Абидалю следовало бы подумать о том, какой эффект произведут его слова в СМИ. Месси же не мог не отреагировать. Не думаю, что Абидаль поступил так умышленно, но в конце концов его слова принесли клубу вред. Разговоры о скандальной ситуации продолжались с начала неделя и наверняка влияли на подготовку к кубковой игре против «Атлетика», которую «Барселона» проиграла».

Напомним, что спортивный директор «Барселоны», рассказывая об увольнении Эрнесто Вальверде, заявил, что некоторые игроки были недовольны работой тренера и выкладывались не в полную силу.

«Не называя имен, вы пачкаете всех и даете пищу для комментариев и разговоров, в которых нет правды», – написал об этом Месси у себя в Instagram.

Вчера 6 февраля «Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв в Бильбао «Атлетику» 0:1 в рамках 1/4 финала.