Суд отказал Глушакову в удовлетворении иска к бывшей жене на 204 млн рублей Сторона истца планирует обжаловать решение суда.

Никулинский суд Москвы отказал полузащитнику грозненского «Ахмата» Денису Глушакову в удовлетворении иска на 204 миллиона рублей к своей бывшей супруге Дарье Глушаковой. Об этом сообщает Sport24.ru.

Напомним, что в ноябре прошлого года Глушаков подал исковое заявление на экс-супругу о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении убытков и компенсации морального вреда. Футболист намеревался отсудись 204 миллиона рублей, включая 201 млн – за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн – за распространение слухов о нем и еще 1 млн – компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

Прошлым летом бывший капитан «Спартака» Глушаков перешел в «Ахмат» после 6 сезонов в московском клубе.