Клопп в пятый раз стал лучшим тренером месяца в АПЛ «Ливерпуль» выиграл все шесть матчей в чемпионате в январе.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером премьер-лиге в январе.

5️⃣ wins in January to continue Liverpool's unbeaten run



🔴 Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/NAQuMup4Mg — Premier League (@premierleague) February 7, 2020

Для 52-летнего немца эта награда стала пятой в сезоне, что позволило ему побить рекорд главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В сезоне-2017/2018 у испанца было четыре подобных приза.

Также по итогам января в число номинантов вошли: Гвардиола, Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).

Отметим, что в первом месяце 2020 года «Ливерпуль» выиграл все шесть матчей: у «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Тоттенхэма» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Вулверхэмптона» (2:1), «Вест Хэма» (2:0) и «Саутгемптона» (4:0).

«Красные» продолжают лидировать в чемпионате, опережая на 22 очка «Манчестер Сити».