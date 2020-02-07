Клопп в пятый раз стал лучшим тренером месяца в АПЛ - Советский спорт
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07 февраля 2020 15:18ФутболЛипкин Антон

Клопп в пятый раз стал лучшим тренером месяца в АПЛ

«Ливерпуль» выиграл все шесть матчей в чемпионате в январе.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером премьер-лиге в январе.

Для 52-летнего немца эта награда стала пятой в сезоне, что позволило ему побить рекорд главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В сезоне-2017/2018 у испанца было четыре подобных приза.

Также по итогам января в число номинантов вошли: Гвардиола, Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).

Отметим, что в первом месяце 2020 года «Ливерпуль» выиграл все шесть матчей: у «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Тоттенхэма» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Вулверхэмптона» (2:1), «Вест Хэма» (2:0) и «Саутгемптона» (4:0).

«Красные» продолжают лидировать в чемпионате, опережая на 22 очка «Манчестер Сити».

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