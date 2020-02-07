Гендиректор «Балтики»: Сказали Кокорину, что будем ждать его до конца трансферного окна

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев не исключил возможного трансфера форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«Предметно с Кокориным по контракту мы не общались, так как вначале «Зенит» должен обозначить по нему свою официальную позицию. Но мы сказали Кокорину, что будем ждать его до конца трансферного окна.
Как могу оценить вероятность трансфера? Не знаю», – цитирует функционера Sport24.ru.
Напомним, Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе с командой находится на сборах в Турции.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах игрока также заинтересован «Рубин».
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