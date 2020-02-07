Виктор Кашшаи: Работаем с утра и до вечера, чтобы как следует научиться использовать VAR

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи рассказал о работе на сборах для судей в интервью телеканалу «Матч ТВ»:
«Возможно, я единственный в Европе менеджер, у которого был опыт работы с VAR. Я завершил карьеру недавно и много работал с этой системой. У меня есть опыт, я хочу с ним поделиться.
VAR – отличное нововведение, но нам надо много работать, чтобы научиться использовать его как надо. Многие думают, что VAR — это очень просто, что система сразу решит все проблемы. На самом деле, это сложно. Нужно организовать все технически и обучить большое количество людей. Поэтому мы и работает с утра до вечера на наших сборах».
Бывший венгерский арбитр Кашшаи был назначен руководителем департамента судейства РФС 9 января.
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