Агент: Вертонген открыт для предложений, но «Тоттенхэм» остается приоритетом Защитник сборной Бельгии пока еще не подписал новый контракт с лондонским клубом.

Ян Вертонген все еще не подписал новое соглашение с «Тоттенхэмом», хотя нынешний контракт истекает 30 июня. О ситуации в интервью Sky Sports рассказал агент 32-летнего футболиста сборной Бельгии Том Де Мул:

«На данный момент у нас нет контракта, но мы ничего не исключаем. Мы открыты для предложений. К Яну есть большой интерес со стороны других клубов, поскольку его соглашение заканчивается, и его можно подписать в качестве свободного агента. Но и «Тоттенхэм» остается для нас приоритетным вариантом. Вертонген все еще очень доволен клубом и прекрасно себя чувствует в Лондоне. Он очень уважает «Тоттенхэмом», и клуб уважает его

Ян хочет добиться хороших результатов со «шпорами» после трудного начала чемпионата, он хочет помочь команды выйти в Лигу Европы или Лигу чемпионов. Также он намерен одержать победу в Кубке Англии. Ему 32 года, но у него по прежнему много целей и амбиций».

Вертонген выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. Лондонцы приобрели защитника у голландского «Аякса» за 12,5 млн евро. В нынешнем сезоне бельгиец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 22 матчах в составе «шпор» в разных турнирах.