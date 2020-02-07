Клопп побил рекорд Гвардиолы по количеству наград «тренер месяца в АПЛ» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп назван лучшим тренером по итогам январских матчей в английской Премьер-лиге.

Отмечается, что немецкий специалист установил рекорд по количеству наград «тренер месяца» за один сезон. Сейчас в его активе пять трофеев. Ранее первое место в этом списке занимал рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который выигрывал эту награду четыре раза.

Напомним, в минувшем месяце мерсисайдский клуб выиграл пять матчей из пяти, пропустив всего один мяч.

Добавим, что помимо Клоппа на этот приз претендовали Гвардиола, Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).