Президент «Реал Сосьедада»: Думаю, что Эдегор продолжит выступать за нас в следующем сезоне Президент «Реал Сосьедада» Хокин Аперрибай надеется, что полузащитник Мартин Эдегор останется в его команде до конца арендного соглашения с мадридским «Реалом».

– «Реал Мадрид» – клуб джентльменов. Я думаю, Эдегор будет играть за нас и в следующем сезоне, договор будет соблюден, – цитирует Аперрибая Marca.

Напомним, что Эдегор помог «Сосьедаду» обыграть мадридцев в четвертьфинале Кубка Испании со счетом 4:3 на «Сантьяго Бернабеу», отметившись забитым голом.

Ранее сообщалось, что результаты норвежского футболиста в нынешнем сезоне побудили руководство «сливочных» рассмотреть вариант с досрочным расторжением арендного соглашения, рассчитанного до 2021 года – на счету полузащитника шесть голов и восемь результативных передач в 23 матчах.

Напомним, что Эдегор подписал контракт с «Реалом» в 2015 году. После двух матчей в основе мадридского клуба Эдегор отправился в аренду сначала в «Херенвен», а потом в «Витесс», где работал с Леонидом Слуцким – под его руководством он отыграл 38 матчей, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.

Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.