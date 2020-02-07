Хосеп Гвардиола: Хочу, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне» Тренер «Манчестер Сити» не стал комментировать возможность перехода аргентинца в свою команды.

После публичного конфликта Лионеля Месси и спортивного директора «Барселона» Эрика Абидаля в СМИ появились слухи о том, что в скором времени аргентинский нападающий может уйти в «Манчестер Сити» нынешним летом или в 2021 году.

«Лионель – игрок «Барселоны», и он останется там, – цитирует Гвардиолу ESPN. – Я желаю, чтобы он остался в «Барселоне». Извините, но я не собираюсь говорить об игроках других клубов. Я думаю, что он закончит свою карьеру в «Барселоне», это мое желание».

Гвардиола сотрудничал с Месси, когда тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 годы.

Аргентинский нападающий выступает за каталонцев на протяжении всей своей профессиональной карьеры, побив множество клубных рекордов. В данный момент на счету 32-летнего Месси 622 гола в 712 матчах в составе «Барселоны».