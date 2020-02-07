Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в мире В пятерке лучших оказались только специалисты, работающие в Англии и Испании.

Французское издание L’Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Первую строчку занял 49-летний специалист Диего Симеоне из мадридского «Атлетико». Аргентинец зарабатывает 43,6 миллионов евро в год. На втором месте оказался «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (23,28). Третью позиции делят Юрген Клопп («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм»), зарабатывающие по 17,52 млн евро в год. Пятерку лучших замкнул рулевой «Реала» Зинедин Зидан (16,8).

Напомним, что Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. За это время клуб стал чемпионом Испании в сезоне 2013/2014, побеждал в Лиге Европы (2014, 2016), а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов, где уступал «Реалу».

В нынешнем сезоне мадридская команда идет на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 13 очков.