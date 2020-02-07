Кристоф Дюгарри: «Барселона» – это клуб клоунов

Бывший игрок «Бордо», «Милана», «Барселоны» и сборной Франции Кристоф Дюгарри в интервью RMC Sport поделился мнением о конфликте Лионеля Месси и спортивного директора каталонского клуба Эрика Абидаля.
«Барселона» – это клуб клоунов, – заявил Дюгарри. – У них все всегда происходит наоборот. Например, они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь собираются их продать. У меня складывается впечатление, что у клуба нет никаких долгосрочных проектов. Единственный приоритет для них – это переизбрание президента на новый срок. В клубе существует недопонимание.
У «Барселоны» очень много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают достаточным профессионализмом, необходимым для того, чтобы занимать те или иные должности».
Дюгарри выступал за «Барселону» и июня по декабрь 1997 года, не забив ни одного гола в 13 матчах.
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