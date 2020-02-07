Андреа Пирло: Ибрагимович играет фундаментальное значение для «Милана» - Советский спорт
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07 февраля 2020 18:56ФутболКорегин Владислав

Андреа Пирло: Ибрагимович играет фундаментальное значение для «Милана»

Бывший футболист «Милана» и «Интера» Андреа Пирло поделился ожиданиями от миланского дерби, которое состоится 9 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Италии.

– Между клубами 19 очков разницы, но дерби есть дерби, и этот отрыв стирается. «Интер» в лучшей форме, но обе команды знают, что этот матч может повлиять на сезон. Он приносит не только очки, но и влияет на самооценку. Ибрагимович играет фундаментальное значение для «Милана», поскольку он повышает уровень концентрации команды. Он требовательный перфекционист во всех отношениях и хочет, чтобы все были такими же. Его одноклубники уделяют огромное внимание каждой совместной тренировке с ним, он действительно заставляет тебя подчиниться. «Интер» будет бороться за чемпионство до самого конца. Конте всякий раз побуждает тебя отдавать все силы – даже больше, чем ты сам от себя ожидал. Он одержим победами, а когда проигрывает, превращается в демона. В такие моменты с ним лучше не разговаривать, – цитирует Пирло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Пирло выступал за Интер в период с 1998 по 2001 год, приняв участие в 40 матчах. В «Милан» он перешел в июле 2001-го за сумму около 17 миллионов евро. За «россонери» он стал двухкратным чемпионом Италии (2004, 2011), обладателем Суперкубка Италии (2004), Кубка страны (2003). Также на счету полузащитника два трофея Лиги чемпионов (2003, 2007), Суперкубка УЕФА (2003, 2007) и Клубный чемпионат мира (2007).

Миланское дерби состоится 9 февраля в 22.45 по московскому времени. «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Милан» идет на восьмой позиции (32).

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