Денис Черышев: У Смолова есть все, чтобы его карьера в Испании сложилась успешно Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Сельту» на правах аренды.

– Федя давно хотел играть в Европе, и «Сельта» – шанс себя проявить и потом успешно выступить на Евро. Желаю ему удачи – будет много работать, и все получится. Думаю, он правильно поступил, у него есть силы прогрессировать. Да он даже не успел потренироваться с командой. Ему понадобится какое-то время на адаптацию. Федор – классный футболист, одаренный техникой, и у него все есть, чтобы карьера в Испании сложилась хорошо, – цитирует Черышева Sport24.ru.

Напомним, Смолов был арендован у «Локомотива» до конца текущего сезона. По слухам, «Сельта» может выкупить игрока за 10 миллионов евро.

Что касается Черышева, то полузащитник получил травму 19 января в выездном матче 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (1:4) и был заменен на 44-й минуте. В нынешнем сезоне на его счету два гола и одна результативная передача в 16 матчах.

«Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Сельта» располагается на 19-й строчке (17).