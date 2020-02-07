Денис Черышев: На данный момент не рассматриваю предложения от российских клубов Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев прокомментировал свой возможный переход в РПЛ.

– Какой-то интерес из российских клубов был и есть, серьезный. Клубы называть не буду. На данный момент эти варианты не рассматривал. В каком-то будущем – может быть. Начало сезона получилось скомканным из-за травм, хочется доказать, что могу играть в «Валенсии». Хочу не останавливаться на достигнутом, а прогрессировать, на это есть силы. Со стороны будут говорить: «Ты не можешь, надо заканчивать или ехать в Россию деньги зарабатывать». Но мне без разницы, что думают. Я должен сам найти в себе силы и доказывать, что могу, – цитирует Черышева Sport24.ru.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Краснодара» и «Зенита».

Черышев вернулся в «Валенсию» в августе 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год он был выкуплен за шесть миллионов евро. В составе «летучих мышей» он принял участие в 65 матчах, забив девять голов и отдав шесть результативных передач.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего россиянина два гола и одна результативная передача в 16 матчах.

«Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.