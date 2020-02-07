Агент Бэйла: Гарет проведет в «Реале» еще как минимум два года Британские СМИ обсуждали возможность возвращения валлийца в «Тоттенхэм».

Агент нападающего мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент останется в Королевском клубе до конца срока действия своего нынешнего лета – т.е. до лета 2022 года.

«Бэйл будет в «Реале» как минимум еще два года, – заявил Барнетт в интервью Deportes Cuatro. – Об этом нечего беспокоится. Гарет очень доволен своей жизнью. У него все очень хорошо. У мистера Зидана и мистера Бэйла очень хорошие отношения».

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 млн евро, что стало трансферным рекордом своего времени. В нынешнем сезоне на счету валлийца 3 гола и две результативные передачи в 15 матчах в разных турнирах.