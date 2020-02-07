Президент «Ренна» покинул свой пост 47-летний француз работал в команде с ноября 2017 года.

Пресс-служба «Ренна» объявила об уходе президента клуба Оливье Летанга. Отмечается, что его место должен занять нынешний председатель совета директоров команды Жак Делано.

– Я благодарю Франсуа-Анри Пино, который выбрал меня и который доверил мне в 2017 году руководство клубом. Я также хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба и наших выдающихся сторонников за их неизменную поддержку и страсть. Я буду скучать по атмосфере на домашнем стадионе и всегда буду поддерживать команду, – цитирует Летанга официальный сайт клуба.

На данный момент «Ренн» идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 40 очков после 23 туров.