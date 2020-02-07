Президент «Баварии»: Роналду слишком старый для нас Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал информацию о том, что мюнхенский клуб интересуется нападающим «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

– Конечно, в прессе упоминают много имен, это понятно. Но Криштиану Роналду слишком старый для нас, – цитируе Хайнера AS.

Также президент мюнхенцев не исключил возможный трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

В этом сезоне 35-летний Роналду забил 22 гола и сделал три ассиста в 27 матчах за «Ювентус». Его контракт с командой истекает 30 июня 2022 года.

Что касается Сане, то 24-летний немец провел за «Манчестер Сити» лишь один матч в нынешнем сезоне – в игре против «Ливерпуля» в Суперкубке Англии (2:1). Полузащитник получил повреждение крестообразных связок на 13-й минуте первого тайма. Недавно он начал тренироваться в общей группе.