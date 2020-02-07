Лоренцо Инсинье: «Наполи» становится командой, которую боится «Ливерпуль» Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье вспомнил о встречах с «Ливерпулем» в рамках последних двух розыгрышей Лиги чемпионов.

– В матчах с «Ливерпулем» мы обычно отлично выступаем. Нашей команде удается демонтировать выдающиеся выступления против этого соперника. Мне кажется, мы становимся командой, которую «Ливерпуль» боится. В двух матчах этого сезона мы взяли четыре очка и можем быть этим довольны, – цитирует Инсинье Football Italia.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0 в рамках группового этапа – тогда в плей-офф со второго места по дополнительным показателям вышли англичане. В этот раз оба клуба смогли выйти из группы – в очном противостоянии «Наполи» победил дома со счетом 2:0 и сыграл вничью на «Энфилде» (1:1).

В рамках 1/8 финала подопечные Дженнаро Гаттузо сыграют с «Барселоной», а «Ливерпуль» встретится с «Атлетико».