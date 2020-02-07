Онана может заменить Кепу в «Челси» Контракт камерунского вратаря действует до 30 июня 2022 года.

«Челси» интересуется голкипером «Аякса» Андре Онаной, утверждает Goal.com.

По информации источника, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард недоволен игрой нынешнего основного вратаря Кепы Аррисабалаги и уже попросил руководство клуба найти ему замену. 23-летний камерунец является одним из главных кандидатов на трансфер.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется кипером «Бернли» Ником Поупом.

Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. За это время он сыграл в 171 матче, пропустив 151 гол и 72 раза сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.

В этом сезоне на его счету 31 встреча, 30 пропущенных мячей и 12 «сухих» матчей. Амстердамцы лидируют в чемпионате Голландии, набрав 50 очков после 21 тура.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.