Федор Смолов: О предложении «Сельты» узнал во время ужина с друзьями в Лондоне Нападающий Федор Смолов рассказал о подробностях своего перехода в «Сельту» на правах аренды.

– Если честно, все произошло очень быстро. Перед началом сборов я был в отпуске в Лондоне. Во время ужина с друзьями мне позвонил тренер, сказал, что мной интересуется «Сельта». И я такой: «Это правда?». Он отвечает: «Да. Что думаешь?». Я не стал раздумывать и десяти секунд. Сказал, что соглашусь с удовольствием. На следующий день вся бумажная работа уже была сделана. За 18 часов я согласовал контракт и все остальное, приехал на медосмотр и уже успел дебютировать. Это доказывает, что клуб и тренеры рассчитывают на меня. По этой причине я хочу выкладываться больше, чем на 100%, и, прежде всего, помочь «Сельте» изменить положение, – цитирует Смолова пресс-служба испанского клуба.

На прошлой неделе «Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» до конца нынешнего сезона с правом выкупа. 1 февраля 29-летний россиянин дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену в выездном матче против «Валенсии» (0:1) на 78-й минуте.

«Сельта» занимает предпоследнее 19-е место в примере, набрав 17 очков в 22 турах.