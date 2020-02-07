Головин – в заявке на матч 24-го тура лиги 1 с «Амьеном» Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на гостевой матч 24-го тура чемпионата Франции против «Амьена».

Вратари: Лекомт, Субашич, Бенальо;

Защитники: Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Жорже;

Полузащитники: Фабрегас, Головин, Силва, Тчуамени, Фофана;

Нападающие: Бен-Йеддер, Йоветич, Слимани, Кейта Бальде.

Добавим, что встреча состоится в 8 февраля и начнется в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Головин принял участие в 21 поединке чемпионата Франции, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. Его команда идет на десятой строчке, набрав 32 очка.