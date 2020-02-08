«Лилль» в гостях победил «Анже», одержав третью победу кряду Футболисты «Лилля» переиграли «Анже» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились нападающий Виктор Осимхен (14-я минута) и полузащитник Ренату Саншеш (75).

Отметим, что за гостей дебютировал аргентинский полузащитник Николас Гайтан, перешедший в команду этой зимой в статусе свободного агента – на 80-й минуте он заменил Осимхена.

После этой игры «Лилль» набрал 40 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице лиги 1, уступая «Ренну» по дополнительным показателям. «Анже» с 30 очками расположился на 13-м месте.

В следующем туре «Лилль» дома примет «Марсель», а «Анже» отправится в гости к «Мецу».