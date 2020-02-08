«Алавес» добился домашней победы над «Эйбаром» Хозяева смогли оторваться от зоны вылета на девять очков.

Матч 23-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Эйбаром» завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей голы на счету нападающего Лукаса Переса (46-я минута) и полузащитника Оливера Берка (66). Гости смогли ответить лишь однажды – отличился чилийский вингер Фабиан Орельяна (83).

После этой победы «Алавес» поднялся на 13-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Эйбар» располагается на 16-й позиции (24).

В следующем туре «Алавес» сыграет в гостях с «Мальоркой», а его сегодняшний соперник дома встретится с «Реал Сосьедадом».