Ханс-Дитер Флик: Не нужно думать, что матч с «Лейпцигом» является для нас финалом

– Многие относятся к этому матчу как к финалу, но я ничего не хочу об этом слышать. После нам предстоит еще 13 матчей и может много всего произойти. Нужно думать от матча к матчу, а не говорить, что этот матч является финалом. Мы все в предвкушении. Но это лишь один матч. Мы должны постараться победить. Мы хотим в каждом матче демонстрировать силу. Нам удалось снова выйти на первое место. Команда показала, что обладает невероятной силой и качеством. Мы многое исправили, но борьба продолжается. В каждом туре ты получишь то, что заработал, – цитирует Флика официальный сайт мюнхенского клуба.
Матч между «Баварией» и «Лейпцигом» состоися 9 февраля в 20.00 по московскому времени. Хозяева встречи пребывают в статусе фаворита, одержав шесть побед в последних шести матчах с общей разницей мячей 23:3. Что касается его завтрашнего соперника, то подопечные Юлиана Нагельсманна занимают второе место, отставая от «Баварии» на одно очко.
Отметим, что в первом круге команды сыграли между собой со счетом 1:1.
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