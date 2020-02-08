Диего Симеоне: «Атлетико» нужно показать, что мы живы «Атлетико» не может выиграть в пяти матчах подряд.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о задачах команды до конца сезона.

«Все оставшиеся матчи – как финальные, – приводит Marca слова аргентинца. – И наша задача – дойти до конца. Мы будем идти от игры к игре. Мы думаем только о том, чтобы прибавить и выйти из нынешней ситуации. Нам нужно показать, что мы живы».

Отметим, что «Атлетико» проиграл четыре из последних пяти матчей, а в еще одной игре поделил очки с «Леганесом» (0:0). В рамках этой серии без побед команда не смогла завоевать Суперкубок, вылетела из Кубка Испании и опустилась на шестое место в чемпионате.

В следующем матче 8 февраля «Атлетико» сыграет дома с «Гранадой».