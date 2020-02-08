Федор Смолов: В «Сельте» все старались мне помочь Российский нападающий стал игроком «Сельты» в конце января.

Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, как его приняли в клубе после перехода из «Локомотива».

«Ко мне все относятся по-доброму, – сказал 29-летний нападающий в интервью клубной пресс-службе. – И я очень благодарен за это.

Я только приехал, прошел медицинское обследование и подписал контракт, а на следующий день мы отправились на матч в Валенсию. Все старались мне помочь, спрашивали, как все прошло.

Спасибо всем в клубе. Мне это здорово помогло, потому что я оказался в другой стране, впервые играю в испанском чемпионате. Все очень круто».

Напомним, «Сельта» арендовала Смолова до конца сезона с возможностью выкупа трансфера летом.

1 февраля Смолов дебютировал в команде в матче с «Валенсией» (0:1), выйдя на замену на 79-й минуте.

В следующем матче в воскресенье «Сельта» примет «Севилью» в 23-м туре примеры.