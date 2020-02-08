Федор Смолов – о переходе в «Сельту»: Я атакующий игрок, а примера – самый атакующий чемпионат мира Российский нападающий проведет в аренде в «Сельте» вторую часть сезона.

Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, почему решил сменить клуб.

«Я становлюсь взрослее, к сожалению, – сказал Смолов, которому в воскресенье исполнится 30 лет, в интервью клубной пресс-службе. – Такой опыт добавит открытий в мою жизнь: жизнь за границей, игра в другой лиге, общение с людьми разных национальностей – все это позволит расти мне как человеку. Ты становишься более открытым миру, расширяешь свой кругозор.

И как футболист я получу большой опыт: я атакующий игрок, а примера – самый атакующий чемпионат в мире. Так что переход в «Сельту» вижу для себя как хороший шанс вырасти как игрок».

Напомним, «Сельта» арендовала Смолова до конца сезона с возможностью выкупа трансфера.

Форвард сборной России дебютировал в команде 1 февраля, выйдя на замену в матче с «Валенсией» (0:1). Теперь 9 февраля «Сельта» сыграет дома с «Севильей».