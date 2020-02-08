Федор Смолов: В Испании игроки мгновенно переключаются с атаки на оборону Форвард сборной России дебютировал в «Сельте» в матче с «Валенсией».

Форвард сборной России Федор Смолов рассказал о том, чем отличается игра в примере и российской премьер-лиге.

«Есть много отличий, как больших, так и незначительных, – сказал 29-летний Смолов в интервью клубной пресс-службе. – Здесь команды показывают атакующий футбол. И самое главное отличие, которое я заметил по матчу с «Валенсией», – это переход от атаки к обороне. Игроки переключаются мгновенно.

В России это занимает время. И когда кто-то решает вступить в отбор, становится уже поздно. Остальные же тоже понимают, что уже поздно, и отходят назад. А здесь команда теряет мяч и сразу начинает обороняться. Это делает игру более интенсивной и увлекательной».

Напомним, Смолов дебютировал в «Сельте» 1 февраля, выйдя на замену на 79-й минуте матча с «Валенсией».