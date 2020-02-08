Федор Смолов: «Краснодар» – самая атакующая команда РПЛ и играет в европейском стиле

Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал о своих бомбардирских способностях.
«Несколько раз подряд я становился лучшим бомбардиром сезона, – сказал 29-летний Смолов в интервью клубной пресс-службе. – Это было в «Краснодаре». Могу сказать, что «Краснодар» – самая атакующая команда в российской премьер-лиге, она играет в европейском стиле.
Я люблю играть, когда команда старается проводить больше атак, контролировать мяч. Так для меня легче, потому что команда создает для меня моменты. И в итоге все зависит от моего мастерства – как я использую эти шансы».
Напомним, Смолов перешел в «Сельту» на прошлой неделе, а 1 февраля дебютировал за команду, выйдя на замену в матче с «Валенсией» (0:1).
Смолов становился лучшим бомбардиром премьер-лиги в сезонах 2015/2016 и 2016/2017. Форвард выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 годы.
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