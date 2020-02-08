Федор Смолов: Карпин и Мостовой оказали большое влияние на меня Российский форвард стал игроком «Сельты» на прошлой неделе.

Форвард «Сельты» Федор Смолов высказался о бывших российских легионерах команды – Валерии Карпине и Александре Мостовом.

«Тогда многие российские футболисты выступали за границей, – сказал 29-летний Смолов в интервью клубной пресс-службе. – Но они оба считались игроками топ-уровня и одними из самых любимых в стране. Люди смотрели, как наши соотечественники играли в других чемпионатах, и это было здорово.

Мостовой играл в очень привлекательный, умный футбол, как и Карпин. Я смотрел их матчи, и они оказали большое влияние на меня, тогда еще ребенка. Тогда я начинал понимать, что такое развитие карьеры правильное: поехать за границу, развивать себя и расти как игрок».

Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива». Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона, после чего испанцы могут выкупить трансфер игрока.

Добавим, что Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 годы, а Карпин – с 1997 по 2002 годы.