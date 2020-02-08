Федор Смолов – о матче с «Севильей» в день рождения: Не мог мечтать о большем «Сельта» примет «Севилью» в воскресенье.

Форвард «Сельты» Федор Смолов высказался о предстоящем матче 23-го тура примеры с «Севильей», который пройдет в день его 30-летия.

«Что себе пожелаю? Не очень люблю говорить о чем-то прежде, чем это произойдет, это неправильно, – сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе. – Могу точно сказать, что чаще всего я отмечал дни рождения на сборах. Я играл в день рождения, но это были контрольные матчи.

И я впервые в своей жизни буду проводить официальный матч в день рождения. Это будет по-настоящему важный матч с «Севильей». Я не мог мечтать о большем. Очень счастлив в связи с этим».

Напомним, матч «Сельта» – «Севилья» пройдет 9 февраля на стадионе «Балаидос». Начало игры – 20:30 (мск).