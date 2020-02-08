«Спартак» одолел «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» одолел сербский «Партизан» в рамках товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер – 3:2.

В составе победителей отличились Роман Зобнин, Эсекьель Понсе и Александр Соболев, забивший первый мяч за новую команду. У «Партизана» это сделали Страхиня Павлович, а также Сейдуба Сума.

После этой встречи команда Доменико Тедеско гарантировала себе первое место, набрав 7 очков. Позже состоится матч «Ростова» и «Локомотива», у которых по 3 очка, а «Партизан» расположился на последней строчке. В его активе 2 балла.

Кубок Париматч Премьер

Катар, Доха

«Спартак» (Россия) – «Партизан» (Сербия) – 3:2 (1:2)

Гол: 1:0 – Зобнин (7), 1:1 – Павлович (17), 1:2 – Сума (34), 2:2 – Соболев (48), 3:2 – Понсе (70, пенальти).

«Спартак»: Ребров, Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Тил, Мирзов, Понсе.

«Партизан»: Стойкович, Остойич, Павлович, Милетич, Урошевич, Зделар, Натхо, Тошич, Сума, Асанов, Садик.