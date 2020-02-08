Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч против «Севильи» Встреча состоится 9 февраля и пройдет в Виго. Начало поединка – 20.30 мск.

Российский нападающий Федор Смолов включен в заявку «Сельты» на домашний матч 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Полный список игроков, вошедших в заявку галисийского клуба выглядит следующим образом: Альварес, Рубен, Вильяр, Мальо, Араухо, Оласа, Айду, Мурильо, Йокушлу, Суарес, Бельтран, Рафинья, Брадарич, Мендес, Смолов, Аспас, Систо, Фернандес, Мина. Напомним, 29-летний Смолов был арендован у московского «Локомотива» этой зимой. По слухам, у испанцев есть право выкупа игрока по окончании сезона.