Агент: РПЛ достаточно хороша, и Выдра может себя там представить Ранее сообщалось, что им интересуются московские ЦСКА и «Локомотив».

Футбольный агент Ондрей Хованец, представляющий нападающего «Бернли» Матея Выдры, отреагировал на информацию о возможном переезде своего клиента в чемпионат России.

«Повторюсь, Выдра собирается покинуть «Бернли». И это не изменилось. Мы общаемся с двумя-тремя клубами, которые ищут нападающих. Но они не только из России. Лига в России достаточно хороша, и Выдра может себя там представить.

Я не знаю об интересе «Локомотива», но все может измениться, если они будут искать нападающего и, например, моего клиента», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, Выдра перешел в «Бернли» летом 2018 года из «Дерби Каунти» за 12,2 миллиона евро. Он принял участие в 26 матчах, забил два гола и сделал четыре ассиста.

Ранее 27-летний чех выступал за «Удинезе», «Уотфорд», «Рединг», «Вест Бромвич», «Брюгге», «Баник» и «Высочину». За национальную сборную он сыграл 26 поединков и забил 5 голов.

В этом сезоне Выдра провел девять матчей, отметившись двумя результативными передачами. Его трансфер оценивается в 5 млн евро.