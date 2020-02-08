Зелимхан Бакаев: Ну выиграли мы турнир в Катаре, ничего такого нет Столичный клуб сделал это второй раз кряду.

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев дал комментарий после победы над «Партизаном» (3:2), которая позволила его команде выиграть товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер в Дохе (Катар).

«Говорите, может, «Спартаку» было лучше не выигрывать этот трофей? Я знал, что кто-то это скажет! Это несерьезные слова. Ну выиграли мы этот турнир, ничего такого нет. Это сборы, товарищеский турнир. Дали победу – и дали. Все по тайму играют – это несерьезно», – цитирует Бакаева Sport24.ru.